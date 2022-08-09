中菲行公布2022年上半年營業額229.36億元，較去年同期成長47.4％，稅後淨利為16.23億元，較去年同期成長88.5％，每股盈餘為11.93元，較去年同期增加5.09元或74.4％，創半年度獲利歷史新高，而且為自2018年起連續9個半年度獲利成長。

中菲行2022年第2季單季集團營業額為115.55億元，較去年同期成長34.7％，稅後淨利為10.06億元，較去年同期成長79.3％，每股盈餘為7.39元，較去年同期增加2.94元或66.1％，也創單季獲利歷史新高，而且為自2018年起連續15個季度獲利成長。

中菲行表示，上半年國際運輸市場面臨階段性變化的嚴峻挑戰，通貨膨脹上揚、美國聯準會縮表升息、中國的封城清零、俄侵烏戰爭等因素對全球經濟造成影響，加上因船舶、飛機、疫情、塞港、內陸運輸、原物料供應等諸多負面因素造成供應鍊斷鍊的問題，國際物流業者的營運面臨嚴峻的挑戰。

因應外界變局，中菲行策略性建構全球主要市場超過160 個行銷服務的實體通路。相互支援發揮團隊精神，提供客戶一站式國際運輸的解決方案，及時完成客戶的需求，而普受青睞及好評。

中菲行自行建構的雲端數位供應鏈管理平台（Cloud Networking SCM Platform) 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System) 整合行銷，客服，操作，財會，經營管理及服務的數位化，就客戶在供應鏈管理上的需求，在國際運輸通關配送上提供及時資訊，並監控階段性貨物運送流程管理，以確保及時完成使命。

中菲行和航空公司，船公司及在地陸路交通運輸業者建立的長期夥伴關係，共同服務客戶，且長期建立的優良財務管理能力，尤其在近期滙率劇烈變動情勢下，確實做好應收帳款及滙兌的管控，維護優質財務結構並取得相當的滙兌收益。

展望未來，中菲行表示，面對潛在地緣政治動盪問題，通貨膨脹持續攀升，經濟可能下滑，市況相當不明朗，但是中菲行所建立的堅強戰鬥團隊，面對世局的變動及市場的變遷，將運用有資安認證的雲端數位供應鏈管理平台，隨機並及時應變，用多元的解決方案，滿足客戶的需求，進而達成經營績效的目標。