連鎖餐飲集團乾杯(1269)受惠台灣市場強勁復甦、展店效益顯現及中國大陸市場同步緩步回溫，2022年7月營收躍升至3.45億元、改寫歷史次高。展望後市，公司除持續展店外，亦同步擴大部署中秋節慶商機，盼中國大陸能穩定復甦，全力衝刺下半年營收動能。

乾杯公布2022年7月自結合併營收3.45億元，較6月2.56億元成長達34.63％、較去年同期1.79億元躍增達92.96％，改寫歷史次高。累計前7月合併營收19.38億元，較去年同期15.73億元成長達23.19％，續創同期新高。

乾杯表示，7月營收強彈改寫次高，除了去年同期比較基期較低外，主要受惠台灣外出用餐人潮復甦、聚餐需求暢旺，配合今年新展7家門市效益顯現。中國大陸市場同步回溫，7月營收月增3成，但仍受接客數限制等防疫政策影響，壓抑營收表現。

乾杯指出，新開幕的「老乾杯」嘉義耐斯王子店貢獻近千萬業績，一舉進入品牌門市業績前三名。鍋物品牌推出夏季特色鍋物吸客，黑毛屋本家「海膽鍋」與黑毛屋「香檸鍋」總銷量突破5000份，廣受好評持續熱賣。外販事業同受市場回溫，營收月增3成。

展望後市，8月適逢父親節聚餐需求熱絡，乾杯新展「乾杯」及「黑毛屋」新莊宏匯店、老乾杯新品牌「KANPAI CLASSIC」天母店均已開幕，旗下品牌亦同步推出父親節套餐搶客，帶動台灣市場暢旺，父親節周末餐期全客滿、加開第2、3輪因應，有望推升營收續創新高。

同時，乾杯電商零售事業「乾杯超市」也提前部署中秋禮盒、烤肉商機，增加6款「日本和牛禮盒」於電商平台及集團實體門市銷售。乾杯經典的燒肉萬用醬也在家樂福、大潤發、7-11等各大量販通路陸續開賣，同時提供客製化禮盒搶企業大單等策略組合。

乾杯表示，節慶聚餐商機為集團重要的集客動力，下半年迎中秋、雙十連假、聖誕跨年等節慶商機，台灣事業多管齊下爭取佳績，客製化禮盒已接獲多家企業大單訂購，助攻集團營收，期盼中國大陸市場能穩步復甦，全力衝刺下半年營收動能。