「文旦復興」老闆劉瑞祺等人簽署文旦柚企業採購宣示，讓文旦柚市場擴大。（王志偉攝）

加工業者採購大量文旦柚，研發多元的文旦加工品。（花蓮縣府提供）

花蓮是文旦柚重鎮，今年碰上大陸禁止進口台灣文旦，花蓮估有1100公噸文旦受阻，除部分轉為國內行銷，也將開拓東南亞等市場。花蓮縣府並與中央共同媒合10多家業者，擴大開發文旦柚加工品，初期預計將以每公斤10元收購400噸大果，透過機械處理後送至加工廠，製成糕餅、洗手乳及手工皂等加工品，為文旦柚創新加值，也穩定市場價格。

縣府農產運銷科長郭仕強說，花蓮去年文旦產量約16700公噸，約占全國23％，以全台外銷大陸4817公噸比例推算，估有1100公噸受到影響，占花蓮總產量6.5％。陸方此次禁運，對於全台文旦柚價格相對來說會有影響。縣府除了媒合加工業者開發文旦柚加工品，也協同中央農政單位，設法助外銷受阻花蓮柚農度過難關。

因今年文旦柚最佳採收期「白露」，距離中秋節僅3天，恐影響文旦銷售，為此農糧署東區分署秘書劉向正表示，花蓮農改場研發「文旦早收栽培技術」讓花蓮文旦提早採收，勝過其他地區，今年遇上陸方禁台蔬果，中央也積極協助洽談其他國家出口管道等，另良好果品也會透過農科院等單位合作，建置行銷平台；今年同樣規劃以每公斤10元收購400公噸大果加工，並視市場狀況追加。

花蓮農改場副場長楊大吉說，針對果品初步處理技術，過去人工去皮取果肉，每小時量能僅10公斤，人力成本換算每公斤約7千元，現在透過機器抓取，每小時可達500公斤，成本也能縮減至五分之一。瑞穗鄉農會是縣內初成品源頭，統一提供給業者進行後端加工，建立更加完善的加工產業鏈，減輕鮮果銷售壓力。

縣府農業處長陳淑雯說，正積極媒合企業採購文旦柚與上架事宜，另透過UBER將花蓮文旦柚產品上架，在都市配送2粒裝文旦柚，供小家庭品嘗新鮮果品，縣府預定本月27日到台北希望廣場推銷花蓮文旦，加強曝光。

截至目前已有10多家加工業者採購花蓮文旦柚，「文旦復興」老闆劉瑞祺表示，已研發季節限定文旦柚糕餅，近年嘗試提煉精油製作成清潔用品，每公噸僅能提煉出1公升多的精油，成本不低，但因疫情，消費者對柚香清潔用品接受度很高，收購量就從去年200公噸提升至今年400公噸，以實際行動支持花蓮柚農，希望能有拋磚引玉的效果。