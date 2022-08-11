華碩(2357)旗下PMIC(電源管理IC)廠商力智(6719)今(11)日舉辦法說會，累計上半年賺進逾1股本，展望下半年，面臨產業短期修正，力智預估第三季營收季減少中雙位數，但對全年營運增長目標不變，惟將成長幅度調降為個位數成長。

力智第二季合併營收18.71億元，季增加9.5、年增加30%，單季稅後淨利為4.49億元、季增加12%、年增加1.8%，每股純益為5.78元。單季毛利率為45%、季增加0.3個百分點、年增加4.2個百分點；營業利益率26.9%、季增加0.7個百分點、年增加4.4個百分點。

力智累計上半年合併營收為35.8億元、年增加37.2%，歸屬母公司業主淨利為8.5億元、年增92.8%，每股純益為10.93元。上半年平均毛利率為44.8%、年增加5.2個百分點；營業利益率26.6%、年增加6.9個百分點。

半導體最關注的庫存狀況上，力智第二季庫存金額增加9%，主要是因為營收提升所需的供貨需求以及備貨，第二季的備貨天數和第一季相當。

總經理黃學偉表示，下半年受到特定產業下修，短期確實受到影響，力智預估第三季營收季減少中雙位數，但對全年營運仍將維持增長目標不變，惟將成長幅度調降為個位數成長，毛利率低於40%，只是，對於PMIC長線仍是成長趨勢，力智對半導體中長期結構性提升的看法還是依舊。

價格趨勢上，力智表示，價格取決於產品提供客戶的價值、成本以及市場機制等多項因素，下半年短期市場供需有變化，故供需兩方都在調整，力智會以提供PMIC+MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)的解決方案為主，以提升營運績效和客戶滿意度，短期內，力智會把資源優先配到工規、非消費性產品。

產能上，黃學偉談到，目前看到市場上成熟製程並無增加很多，故可以留意終端市場疲弱是否最度悲觀，力智和晶圓、封測廠均合作多年，雙方會針對需求預測，對交貨數量、價格調整，以面對市場快速變化，短期受到市場修正影響，會進行時程調整、生產線變化等方式因應。

目前顯卡PMIC市場出現價格競爭，黃學偉表示，目前殺價競爭對力智沒有影響，力智在顯卡市場耕耘多年，和客戶都是長期密切合作的夥伴，提供齊全的整合方案，這就是力智的優勢。不僅如此，力智在全球市場來有很大成長空間，會持續耕耘市佔率的成長，加大產品可應用率的比重。