電源管理晶片(PMIC)設計廠致新(8081)今(11)日舉辦法人說明會，第二季稅後淨利季減6.6%、年增21.5%，每股賺7.47元。有鑑於半導體景氣慘淡，修正集中在終端消費性電子產品，總經理吳錦川坦言，「現在沒有人關心上半年、市場主要關注下半年，但下半年肯定不會好，至於明年狀況，主要還是要看終端市場的消費行為」。

致新第二季營收23.8億元、季減少6.3%、與去年同期持平；稅後淨利為6.66億元，季減少6.6%、年增加21.5%；單季每股稅後淨利7.47元。單季毛利率為49%，與第一季持平，相較去年同期成長1個百分點；營業利益率為30%，與第一季與去年同期持平。

展望第三季，致新預估，單季營收16.8~18.6億元，季減少21.8~29.4%，毛利率落在45%~48%，營利率25%~28%。產品部分，消費性電子在第三季持續疲軟，商用PC和顯示器則小減。

總經理吳錦川表示，「現在沒有人關心上半年、市場主要關注下半年」，自去年到今年第一季，客戶主要是在建立庫存的模式，所以業續等於實際需求加上建立庫存的需求，但今年第二季開始，發現客戶已經進人去化庫的模式，換言之，業續等於實際需求減掉去化庫存量。他進一步表示，假設客戶的庫存在今年消化完，那明、後年的業績模式會回歸到疫情前的常規模式，即業績相當於實際需求，但通貨膨漲和經濟衰退的隱憂仍在，故重點就在於客戶砍單的速度，只要庫存消化完畢後，市場就會回歸正常，而消化的速度，最終決定還是取決於終端市場的消費行為。

吳錦川也談到，目前面板客戶積極開發車用LCD和OLED面板，伺服器、Motor相關的業績未來幾年將會持續成長，致新也會持續增加研發費用，以利擴大新產品、新客戶。

庫存問題，吳錦川表示，致新第二季庫存天數175天，相較正常庫存3~4個月多出約2個月，但其實致新擔心的是客戶端的庫存消化狀況，因為致新手中的庫存都是有信心可以賣掉的產品，所以關鍵還是在客戶端的狀況。價格趨勢上，吳錦川表示，因為目前訂單都不多，價格下降幅度也不會太大，要等去化庫存後，降價幅度才會比較大。

毛利率部分，吳錦川表示，目前晶圓廠沒有降價計畫，台積電(2330)方面也堅持明年降價，儘管第三季開始對晶圓踩煞車，但先前訂的貨還是不斷近來，只是售價已經開始下降，所以毛利率有下降壓力，原料價格沒有改變的環境下，唯一的辦法就是賣毛利率較高的新產品以及良率提升。