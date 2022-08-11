智易(3596)第二季、上半年營收同創新高，只是受到費用增高，導致累計上半年稅後純益年減少2.3%，也衝擊今日股價開盤不久即殺到跌停鎖住。展望第三季，智易受惠越南新產能加入，加上產品價格對客戶漲價的效果陸續發酵，第三季毛利率、獲利可望優於第二季。

智易第2季營收108.88億元，季增加5.7%，年增加14%，續創單季新高；單季稅後純益3.94億元，年增加3.7%、季增加1%；每股稅後純益1.95元。單季毛利率13.81%，季增加0.11個百分點、年增加0.71個百分點。

智易累計上半年營收211.88億元，年增加10.5%，創歷史同期新高，稅後純益8.17億元，年減少2.3%，每股稅後純益3.76元。上半年平均毛利率13.77%、年增加0.17個百分點。

智易儘管上半年營收創新高，毛利率回溫，但管銷研等費用率從去年上半年的7.92%，提升到今年上半年的9.13%，上半年營業費用19.34億元，較去年同期成長27%，也導致智易上半年營業利益9.84億元，較去年同期的10.9億元呈現衰退。

展望智易第三季，半導體零組件供應進一步增加，智易Mobility新增歐洲客戶出貨穩健成長，Broadband與智慧家庭受惠於新專案出貨，營收成長表現將更勝今年上半年。另外，智易越南的新產能也預期最快可以在本月入列，並在第四季增添營收動能。法人預估，智易第三季營收將持續成長，且因產品價格對客戶漲價的效果陸續發酵，第三季毛利率、獲利將優於第二季。

智易今日帶量跌停鎖住121元，惟仍舊守穩5日、月季線等支撐，但5日線轉為下彎。