砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222），受公司投資金融商品評價減損影響，上半年稅後淨利年減44.49％、下滑至7,144.5萬元，每股盈餘（EPS）為1.06元，年減50.93％。

針對今年上半年稅後淨利較去年同期減少44.49％，全訊表示，主要在於標案出貨產品組合影響上半年毛利率、較去年同期略減3個百分點，而受到近期全球金融市場動盪影響，公司上半年提列金融商品投資減損5,647.4萬元，此為帳上評價減損，並無實質現金流出，預估隨資本市場回穩，公司可望有投資減損回沖利益。

全訊表示，以目前合約訂單來看，今年下半年國防相關產品出貨量可望較上半年增加，且隨著高階利基型產品出貨比重增加，下半年毛利率可望回升，整體營運可望逐步增溫。公司目前國內國防軍工產品訂單能見度已達2024年，國內國防相關產品出貨量可望維持穩健成長的態勢。

全訊新廠已完成建置，第三季完成搬遷及機台測試作業，第四季開始陸續加入生產行列，預估隨新訂單及新產能陸續增加，可望進一步推升公司整體營運成長空間。