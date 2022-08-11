英國戶戶送（Deliveroo）宣布將退出荷蘭市場，因未能在當地取得強勁的市占，並表示由於市況挑戰嚴峻，上季稅前虧損擴大。

戶戶送上半年稅前虧損1.47億英鎊（1.77億美元），遠高於去年同期的虧損9,500萬英鎊。受到第二季業績大幅下滑影響，這家餐飲外送公司上月甫調降全年營收預測。

戶戶送表示，荷蘭約占GTV（Gross Transaction Value，總交易額）的1％，但卻需要不成比例的投資才能提振市占，目前規劃在荷蘭的最後營運日可能於11月底。