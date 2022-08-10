高科技材料設備供應商華立（3010）無畏通膨升息、俄烏戰事及大陸封城，在諸多負面因素衝擊下，公司上半年合併營收仍繳出378.46億歷史新高，稅後純益14.25億元、年增15.13％，每股獲利6.04元，再次締造同期新猷。

華立上半年在國際局勢嚴峻考驗下，本業仍展現正成長佳績，累計毛利與淨利分別達29.86億元、14.99億元，獲利符合市場期待。 華立表示，總體經濟遇逆風短期不確定因素仍存在，消費性電子在疫情褪去後積極調整庫存，但在資料中心、5G及車用等終端產品含矽量提升下，半導體長期的結構性需求依舊相當穩固。

華立的主力客戶因技術領先，產能利用率仍處在高點，帶動華立上半年半導體先進製程的關鍵耗材如光阻液、CMP研磨液、電子級特殊氣體、大宗化學品銷量大增。展望下半年，客戶將量產的新製程基準品取得不錯的進展，加上同業上游供應鏈產能不足，華立已在大陸及新加坡協助當地客戶切換用料，效益將逐步浮現，半導體全年營收可望拉出高雙位數成長。

近日華立取得由兆豐銀行主辦50億連結ESG的聯貸案，為新事業發展備足糧草，目前正聚焦在半導體、電動車及5G等次世代電子產品，且具體承諾朝向淨零碳排、太陽能電站建置及提升公司治理等永續行動前進，為地球的永續發展盡一份心力。