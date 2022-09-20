恐龍滅亡距今已6500萬年左右，不少地區都曾挖掘出恐龍化石，卻很少見過連皮膚帶骨頭的「恐龍木乃伊」。英國大學在加拿大恐龍公園進行探勘任務時，意外發現暴露在外的恐龍化石，且神奇的是大部分部位都被一層皮膚覆蓋，專家研究後確認該恐龍品種為鴨嘴龍，目前正在進行保護與挖掘工作。
根據《紐約郵報》報導，英國雷丁大學（University of Reading）在本月初發布聲明，2021年在加拿大亞伯塔省（Alberta）省立恐龍公園（Dinosaur Provincial Park）進行探勘任務時，有一名志工在岩壁上發現了突出的恐龍化石骨架，而突出的部位為恐龍的尾巴和右後腿，足以辨認出牠是一隻鴨嘴龍，這是一種大型的草食性恐龍。
雷丁大學團隊負責人皮克斯（Brian Pickles）指出，恐龍化石的尾巴和右後腿尺寸偏小，因此推測這隻鴨嘴龍正值少年時期，「雖然成年鴨嘴龍在化石紀錄中已有很完整的展現，年輕的鴨嘴龍卻較為罕見，這次的新發現有助於古生物學家了解鴨嘴龍是如何生長與發育的。」
除此之外，加拿大皇家蒂勒爾博物館（Royal Tyrrell Museum）的工作人員布朗（Caleb Brown）透露，這具恐龍化石更特別之處，在於暴露在外的大部分化石都被一層皮膚覆蓋，這表示岩壁內可能還有更多保存完好的恐龍皮膚，能讓專家們進一步了解鴨嘴龍真實的樣貌。
目前英國雷丁大學、澳洲新英格蘭大學（University of New England）與皇家蒂勒爾博物館合作，再次回到「恐龍木乃伊」的發現地，保護化石暴露在外的部分，同時展開挖掘剩餘化石骨架的任務；科學家們還說，只有發現頭骨，才能確定鴨嘴龍的確切種類。
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