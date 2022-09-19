8月份投資等級債表現分歧，亞洲與美國投資等級債信用利差縮窄，而歐洲與英國因北溪1號的無限期關閉，利差則出現擴大。富達國際表示，考量評價面具吸引力，對於整體投資等級債給予「加碼」投資評等；對非投資等級債給予「中性」投資評等。

富達國際指出，在投資級等級債中的相對看好歐洲投資等級債，儘管天然氣斷供將對歐洲經濟帶來負面衝擊，然市場價格已反映多數利空消息，且歐洲投資等級債除了殖利率具吸引力之外，預估貨幣政策可能較快結束鷹派，因此相對看好歐洲投資等級債。

至於非投資等級債的部份，富達國際表示，考量經濟成長放緩、央行量化緊縮(QT) 、通膨仍暫時處於高點，對於整體非投資等級債給予「中性」投資評等。

儘管美國企業獲利、資產負債表等基本面仍穩健，且非投資等級債券的供給也在減少，但因聯準會持續升息，加上資產負債表緊縮，富達國際維持審慎看法，對歐洲非投資等級債也是維持審慎看法，主要是考量歐洲經濟可能陷入衰退，加上歐洲央行升息可能對消費者帶來負面衝擊。