西方國家為反制俄羅斯攻打烏克蘭，祭出封殺俄羅斯能源的手段，根據美國財經媒體報導，雖然國際能源價格飆漲，但俄羅斯以低於市價求售能源，導致該國8月能源收入跌至14個月最低，顯示西方制裁已對俄國經濟確實造成影響。

俄羅斯財政部數據顯示，石油與天然氣收入占該國國家預算三分之一以上，但此一收入在今年8月降至6719億盧布，月減13%、年減3.4%，而且創下2021年6月以來新低。

報導提到，俄烏戰爭爆發後，國際能源價格飆漲，以俄羅斯烏拉爾原油(Urals Crude)價格為例，比2021年同期上漲近10%，但俄羅斯能源被西方封殺，無法享受能源漲價帶來的好處，該國被迫以極低的折扣將能源賣給少數亞洲買家。

另外在天然氣方面，歐洲天然氣現貨價在8月飆上歷史新高，但因天然氣收入在俄羅斯國家預算中佔比較小，因此無法完全抵銷石油收入大減的影響。

另根據金融時報報導，俄國今年前7個月預算盈餘為4820億盧布，到了8月，累計預算盈餘大減至1370億盧布，表明該月份出現了巨額赤字，經濟學家推測是石油和天然氣出口大降，導致俄國相關收入大減。