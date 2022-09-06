「25年前導師涉性侵學生案」今天在台中市議會再起風波。台中市議員李中在臉書指出，議會今天舉行教育文化委員會議，早上審查教育局預算，但民進黨議員又鬧場，故意抹黑教育局，說教育局在收到檢舉時就要立刻把那名校長停聘，這根本就是在騙一般民眾不懂法，故意要用情感來騙民眾。

圖/截自臉書

李中並指出，我們都要嚴懲狼師，沒有人要放過黃姓狼師，教育局不僅有詳細調查，且還有跨海調查，這樣嚴謹的調查，有足夠的證據力，才能夠讓狼師俯首認罪。

李中並表示，教育局也已依照調查小組第一階段的調查結果，做出最嚴重的行政裁處，解聘、永不錄用、沒有退休金，包庇之說根本就是在抹黑。

李中在臉書並指出，依照教育部函示之「性別平等教育法相關程序之閱卷事項說明」，「調查過程中之事證資料、紀錄、調查小組之調查報告，為避免遭受干擾，致不同意見之人遭受攻訐而生困擾，學校自得拒絕提供閱覽」，教育局當然也要依照該規範來保密運作。

但今天卻有民進黨籍議員，大喇喇地向教育局長索要調查小組成員名單，這種為了爭取自己政治資本，而公開向行政機關施壓的行徑是錯誤的，是在吃性平案件的血饅頭，非常不可取。

台中市某國中黃姓校長在25年前擔任導師時涉性侵、猥褻女學生案，台中市性平會2日祭出「解聘、永不錄用、沒有退休金」重罰，黃姓教師後續也將面對司法偵辦。受害人A小姐是於8月17日出面控訴，20多年前就讀知名國中資優班，遭數學名師黃姓導師性侵長達4年多，多年來一直隱忍，進入職場後意識到自己是校園性侵受害者，今年4月勇敢站出來向台中市性平會舉發。