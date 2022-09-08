又見迴力鏢！台中市黃姓狼師事件延燒，民進黨5日在台中市議會一讀會開議時發難，高舉牌子、怒指市府處理態度消極，要求市長盧秀燕不要包庇、應說清楚。臉書粉專「政客爽」做圖對照打臉，指台南狼師案6個月沒下文，高雄狼師案22個月才通報不適任，反觀台中狼師案4個月火速解聘永不錄用，大酸「真正消極處理狼師性侵案是民進黨」。

政客爽7日在臉書發文附圖大酸：「民進黨要打盧秀燕，結果迴力鏢打到民進黨執政的台南、高雄，你們失智列車是沒有終點站嗎？每次瞎打反而凸顯出國民黨執政優點，西瓜跟暖男真的要加油啦，整天治安墊底也不是辦法，民進黨乾脆改成口號黨好了，執政基本全靠嘴。」

對照圖中指出，「台南狼師案，6個月都沒下文」，「高雄狼師案，22個月才通報不適任」；反觀「台中狼師案，4個月火速解聘，永不錄用」，對比後高下立判：「真正消極處理狼師性侵案是民進黨」。其中台南圖放西瓜，他解釋：「那個西瓜我只是覺得放不放黃偉哲照片都沒差，民進黨的台南市長只是名字不一樣，能力都差不多」。

政客爽在臉書發之前的爽圖續酸「不會抹黑不會選，這樣蔡其昌票也不會更多啦」，網友表示，「市長媽媽，好樣」、「台中市府效率真的不錯，個人感覺。詢問事情有聯繫過兩次，郵件和電話都回覆很快」、「其實這是未解之謎，明明一個狼師的案子為何拖那麼久？其中有什麼原因嗎？狼師案對民進黨選舉沒有任何幫助，常理來講應該很快就會執行才對，又不是死囚還能消費廢死人權」、「西瓜怎麼只擺一個，應該有兩個」。