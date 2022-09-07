楊丞琳近來上大陸節目《還有詩和遠方3》，一句：「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」，引來兩極評論。昨(6日)楊丞琳現身機場，沒說一句話，而她的男閨密、演員金勤昨則低調代吐心情，直言：「用善意的心情去理解別人的話，會讓世界單純美好容易」。

楊丞琳最近在大陸節目上吃豆腐魚，她坦言沒吃過，並指是因為小時候家裡經濟條件不好，吃海鮮變成是奢侈的事，引來大批網友認為她貶低台灣，昨更傳出她緊急關閉了IG及臉書留言，但有網友在《爆料公社》透露，該節目其實早在兩個月前就播出，而楊丞琳在8月就關了臉書留言，與「海鮮說」無關，疑似被有心人帶風向，這幾天才成為話題。

金勤發文。（圖／翻攝自King金勤微博）

而楊丞琳的好朋友同時也是表演老師、演出過《孽子》、《十七歲的天空》、《華麗的挑戰》的男星金勤，2019年李榮浩求婚成功時，金勤也在場，並曬出多張現場照，寫下：「浩想知道，妳的一百分會給怎樣的人，結果他自己找到了答案，浩真的是一百分的人，妳也是她一百分的人」，「能找到生命中滿分的人真的太幸福了，非常喜悅與感動，超級為你們倆開心」。

見楊丞琳這兩天陷海鮮風波，金勤發圖上面寫道：「不知道善意不一定就不能為善。善不是一種學問，而是一種行動。用善意的心情去理解別人的話，會讓世界單純美好容易」，引來粉絲回應：「我們心知肚明時間會給大家最好的答案，希望她能樂觀面對繼續做自己」、「贊同」、「惡意曲解重傷太令人心疼」、「心疼不已」。