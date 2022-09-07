九合一選戰開打，國民黨明天下午將開考紀會，審議地方黨部呈送違紀參選黨紀處分案。國民黨考紀會主委李貴敏下午受訪表示，目前還未收到地方黨部呈送的黨紀處分案，不確定是否有違紀參選苗栗縣長的苗栗縣議長鍾東錦黨紀處分案。

至於是否讓被處分者到會說明，李貴敏說，這取決於違紀情形，有些情節重大，或有模糊、彈性空間，當事人可以來考紀會說明；但明確違紀參選，不管任何理由都大概是一樣結果，考紀會原則就會尊重地方黨部黨紀處分建議。

國民黨今天修正黨員行為規範，針對黨員涉違紀輔選，新增允許縣市黨部專案同意條款，讓諸如親人涉違紀輔選情形，在前端就可以透過專案准駁的方式確立遊戲規則。

李貴敏表示，看到有黨員對站台規定有很多疑慮，且考量過往類似親屬違紀站台等情形，最後都地方黨部直接給予停權處分，這樣與其事後處理，不如事前就讓黨員知道規則，考紀會才推動修正黨員行為規範。

李貴敏說，未來黨員對於輔選有各類型特殊情形，可以事先跟地方黨部專案申請，由地方黨部就可以明確界定會不會處分，只要經地方黨部專案核准，就不算違紀。