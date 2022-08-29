中職味全龍對中信兄弟今年5月29日，在洲際棒球場比賽，1名李姓球迷在場邊高喊「味全龍打假球」，經工作人員制止，李竟比中指，事後中職與球團都提出妨害名譽告訴，李辯稱，「網路都有說，我只是大膽說出來」，檢方29日依妨害名譽罪嫌起訴李男。

據了解，當天中信兄弟與味全龍台中進行賽事，針對李姓球迷的不實指控，味全龍球團事後聲明，「此觀眾行為已嚴重傷害球員、球隊及支持味全龍的所有球迷，球團絕不姑息，將與中職聯盟一併提告，並永久禁止該球迷入場。其他網友若有類似的不實污衊言論，球團也將與法務研議追究法律責任，敬請網友尊重所有運動員的付出與專業，勿以身試法。」

檢方指出，因李高喊「味全龍打假球」，被直播的攝影機與場邊民眾都有聽到，經工作人員制止，李卻對著許比出中指，警方接獲處理，中職與球團都提出妨害名譽告訴。

李男辯稱，在場邊講「味全龍打假球」，但是因為網路都在說，他只是比較大膽說出來；另外針對比中指一事，辯稱因罹患有「腕隧道症候群」，沒有要罵人的意思。檢方根據告訴人證詞，今偵結依妨害名譽罪嫌起訴。