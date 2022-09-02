芭比Q了！長髮妹展覽場「靠倒」BMW重機 網直呼：賀成交

1名Show Girl日前在重機展現場靠著1輛BMW重機拍照，不慎讓該重機倒地，網友笑說「賀成交現場」、「這場演出沒薪水，還要倒貼」；而該名Show Girl事後回應當下碰到力道超輕，不然她早就一起摔了，所幸重機僅輕微刮傷，廠商不索賠，網友還發現她是曾任中職拉拉隊「小龍女」的成員Jessy。

有網友在臉書「重機車友 各區路況天氣、資訊分享中心」分享影片，影片未在新北市工商展覽中心重機展現場，其中1攤BMW重機攤位，有名長髮正妹輕輕依靠在1輛G310GS重機上，重機突然側面倒地，後來3、4名工作人員趕緊向前，費了一番功夫才將重機扶起，所幸長髮妹沒被壓傷。

Jessy曾任中職拉拉隊，不僅是展場模特兒，2019年還曾考上外商航空空服員，身高168公分的她，社群上經常分享美照。（翻攝自IG「jessy04260426」）

網友紛紛留言表示「全場焦點」、「一秒成交，看來那女生應該喜歡這台雙b了」、「賀成交現場」、「真是高招，買車都不用等，直接現場交車」、「是現場的SG啦！非一般民眾」、「這場演出沒薪水，還要倒貼」、「想買直接找業務，用不著這樣啦」、「這網美照真貴」。

據悉，該名Show Girl身分曝光，是曾任中職拉拉隊成員Jessy，事發當下她在Instagram上發文「真的是當事人知道，我碰到的力道超輕，不然我早就一起摔了」，所幸機車只有輕微刮傷，廠商沒要求賠償；而Jessy不僅是展場模特兒，2019年還曾考上外商航空空服員，身高168公分的她，社群上經常分享美照。