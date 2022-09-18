球迷們進球場觀看精彩的球賽，為喜愛的球員打氣，不少女球迷也會成為成為被關注的焦點，最近有位穿著火辣的女球迷，上身穿著經典復古紅球衣，裡面只僅穿一件低胸比基尼，深邃的事業線立刻吸引眾人目光，過沒多久就被起底真實身分，其實她就是擁有「台版三上悠亞」之稱的JKF女郎「肝連妹」。

日前中華職棒「龍象大戰」，有粉絲捕捉到球場正妹美照，只見她穿著一件合身的經典復古紅球衣，球衣內更是只穿了一件墨綠色比基尼，兇猛上圍立刻引來大家的稱讚：「正到受不了欸」，她的身分也被曝光，是是「台版三上悠亞」。

其實肝連妹本人也在自己的IG上大方分享穿上球衣的美照，更上傳了在場邊應援的影片，只見她在活潑的在鏡頭前躍動，上圍更顯得波濤洶湧，她在貼文詢問粉絲：「這樣的加油團，你給幾分？」讓粉絲直呼「凍抹條」，短時間內便累積破萬觀看。

「肝連妹」周苗苗擁有甜美的臉蛋與E級傲人事業線，令人驚豔的好身材也讓他得到許多關注，日前她努力經營個人抖音大談禁忌話題，自帶幽默感的她也很會做效果，讓觀眾覺得既好笑又臉紅心跳，目前已吸引180萬訂閱，人數目前不斷攀升中。