女星李妍憬過去從選美比賽出道，有「選美皇后」之稱，近來轉戰直播賣貨。昨（17）日晚間9點41分，台東發生規模6.4地震，全台有感，各地紛紛傳出災情，而李妍憬也趁著大地震來時，發了一篇意有所指的「地震文」，開頭第一句便寫道：「這個地震我有嚇到！應該說我怕地震還是怕黑道！」

李妍憬發文透露，「我想聊但四海幫海罡堂前堂主方XX你不出來跟我聊啊，還放過一次鳥，這事情不關感情債，這是我跟你的借貸，我是很怕，但我也覺得我應該試看看不畏強權，反正都被誤解那麼多了，不在意在把這條給理清楚」還爆料這位前堂主不是欠她幾萬塊，是「一百多萬人民幣耶⋯要代言做活動跟上節目才能辛苦賺來的耶，人說做人留一線日後好相見，但似乎你身邊的人不這麼認為。」

李妍瑾繼續表示，近來還被假帳號謾罵，她回嗆「請先看清楚，我能大方公開截圖、聲檔、匯錢紀錄！」並澄清自己不是兄弟，只是個努力生活做生意上通告的鄉下孩子，「從14歲開始接觸演藝圈，當然不同時期的我都在成長，我們這種北漂的鄉下孩子，不應該一直被冠上矮羅妹或是8+9，要我裝無辜我是真的做不來，怕！但日子要過，人生要走，把錢還我。」

她也自嘲誰年輕沒有遇過幾件破事，事情浮出檯面哪怕我都要面對，不少粉絲則在貼文下方留言鼓勵「唉！其實你也不用理會別人的酸言酸語，北漂的小孩很辛苦好好過日子吧」、「加油打氣」、「加油怕什麼，他都不要臉了，妳怕啥。」