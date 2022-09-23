新華社23日報導，中國國務委員兼外長王毅出席聯合國大會期間，在紐約當地時間22日應約會見烏克蘭外長庫列巴。庫列巴期待中方為緩解當前危機，發揮重要作用。王毅說，作為負責任大國和安理會常任理事國，中方一直致力於勸和促談，從不袖手旁觀，也不火上澆油，更不會趁機牟利。始終站在和平一邊，將繼續發揮建設性作用。

王毅表示，中國國家主席習近平指出，各國主權、領土完整都應該得到尊重；《聯合國憲章》宗旨和原則應該得到遵守；各方合理安全關切應該得到重視；一切致力於和平解決危機的努力應該予以支持。這「四個應該」是中方對烏克蘭問題的最權威闡述，也是中方看待處理這一問題的根本遵循。

作為負責任大國和安理會常任理事國，中方一直致力於勸和促談，從不袖手旁觀，也不火上澆油，更不會趁機牟利。中方始終站在和平一邊，將繼續發揮建設性作用。

王毅說，感謝烏國政府和人民為在烏克蘭中國人員、特別是留學生撤離提供的幫助和關照，彰顯了兩國人民之間的友好感情。今年是中烏建交30周年，中方願以此為契機，規畫兩國關係下一步發展，弘揚傳統友誼，更好惠及雙方人民。

庫列巴表示，烏克蘭重視中國的國際地位和重要影響，期待中方為緩解當前危機發揮重要作用。烏國願開展符合國家利益的對話談判。烏方一貫奉行一個中國政策，支持中方維護主權和領土完整，期待同中方加強在各領域交流合作。