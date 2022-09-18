震出貓膩！今(18)日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，桃園八德國民運動中心羽球場天花板被震塌。前立委孫大千在《洪淑芬辣晚報》節目指出，他當初負責爭取這塊土地，但桃園市長鄭文燦任內則做規劃與發包，據他所知，設計圖與工程驗收可能有落差，而委外單位是否二次施工且未經驗收，桃園市政府應有所交代。前台北市副市長李永萍則指出，統包工程如新竹棒球場般會喪失專業，應追查是否有偷工減料。

「當時這個案子是我爭取的土地，我們當時是跟北景雲的軍方爭取到了一塊很大的地。」孫大千表示，這塊地當時預定要做幾個用途，第一，希望把八德的消防隊遷過來，因為那個位子在八德正中心，遷過來有助於八德消防隊以後的運作。

第二，希望在那邊有個圖書館，然後希望有一個市民的運動中心，後來更希望蓋一個國民運動中心，所以其實它是好幾個建築結合在一起的設計，變成一個統包案。孫大千說，這個統包案是在鄭文燦任內做的，「我們當時只是負責爭取土地」，希望提供給市政府作用途，可是那時桃園市長已經是鄭文燦了，所以鄭文燦做了相關規劃跟土地發包。

孫大千說「我剛才已經聯絡了我們地方上的人士，我要在這裡質疑鄭文燦市長，你當時驗收的時候，八德市民運動中心跟現在的長相是不是一樣的？」旁邊李永萍則指出，地跟地上物要什麼用途、什麼單位主管，情況不一樣，如果做運動中心，應該是教育、體育單位要主管，做消防設施是消防局管，分割招標，這才是正常。如果統包招標，可能喪失的就是專業，例如蓋消防跟蓋運動中心，所需要的專業是不一樣的。

李永萍強調，統包下來了，那誰去驗收？恐怕沒辦法像傳統分割招標，在細節上每個環節都盯得很緊，這有可能是為了把金額湊大，可能是有什麼貓膩，新竹林智堅也是這樣搞，民進黨很喜歡這樣，把金額弄很大，背後是不是有很多不為人知的故事？是否有偷工減料的問題存在？

孫大千則請桃園市政府回應幾個問題：這工程你有沒有驗收？驗收時跟現在長的樣子是否一樣？建築師的設計圖跟現在的樣子是否一樣？因為運動中心是由外部單位來經營，有可能進行二次施工，那這個施工有沒有進行驗收？跟原本設計的規劃是否符合？