今(18)日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，深度7公里，最大震度6強，10縣市震度4級以上。前花蓮縣長、立委傅崐萁傍晚與《洪淑芬辣晚報》節目連線表示，花蓮縣政府第一時間成功搶救人命，希望中央政府儘快進駐大型機械幫忙重建，協助在地民眾恢復原有的生活。

傅崐萁在現場連線中表示，有兩位路人母女被壓在大樓裡面，花蓮縣緊急特搜大隊在徐榛蔚縣長、現場指揮官指揮之下，下午4點半左右將房東太太順利救出來，送到玉里的榮民醫院救治，現在一切情況穩定；至於母女中的女兒才4、5歲，經搜救大隊將傾倒的大樓做小部分破壞之後，打開逃生口，5點40分左右將母女順利救出。

「這次超商大樓倒塌，裡面的8位民眾都順利救出，現在一切平安。」傅崐萁說，玉里酸柑工廠倒塌，一名工人被擠壓現場OHCA，送至榮民醫院後恢復自主呼吸，轉至花蓮慈濟醫院急救當中。赤科山、六十石山有600多人受困，目前安排他們住在原來的民宿，待路障清除後再讓他們下山。

傅崐萁指出，若民眾因地震而房屋產生龜裂，而無法安心居住的話，花蓮縣政府已經開設了緊急收容中心，在瓦拉米飯店，讓他們能進住。目前花蓮的緊急應變中心及前進指揮所，已在玉里消防分隊開設，所有中央駐地單位全部都進駐，台北市、新北市、台中市、宜蘭縣、台東縣、基隆市這些緊急特搜人員，也都趕往花蓮協助救助，台東縣已經率先順利抵達現場。

「花蓮災情非常嚴重，幾乎所有對外橋樑都斷裂。」傅崐萁強調，希望中央政府讓大型重機械趕快進入花蓮，讓遭到損害的橋樑等公共設施能儘快補強或拆除，能儘快就地重建。包括民間、學校、公共設施等災損還在統計當中，剛剛縣長徐榛蔚已經發布，玉里鎮今、明停班停課。2點45分大地震，3點花蓮縣政府就一級開設，所有單位全部進駐，也在第一時間把人全部救出，希望中央政府儘快進駐，幫助民眾恢復原有的生活。