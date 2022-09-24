高雄市長陳其邁24日參加全民運動嘉年華開幕典禮，並加入500人排舞挑戰開幕表演。（洪浩軒攝）

高雄市全民運動嘉年華去年受到疫情影響停止舉辦，睽違2年運動嘉年華活動在國家體育場熱鬧復辦，高雄市長陳其邁24日參加開幕典禮，並加入500人排舞挑戰開幕表演，陳其邁表示，今年活動擴大舉行，市府也持續建設運動中心，希望讓民眾有更舒適運動環境。

全民運動嘉年華今年擴大舉辦，此次特別設計32項運動闖關活動，大小朋友只要闖過16關就能參加摸彩活動，共吸引超過3000人到場同樂，陳其邁也在開幕典禮與500多位民眾共同扭腰擺臀，大跳排舞開場秀，留下與民眾共舞的難得畫面。

陳其邁表示，防疫是長期的工作，不是短期就能夠結束，但是在疫情之下，防疫新生活最重要的就是促進健康。去年因為疫情影響，全民運動嘉年華被迫停辦，今年疫情趨緩，就決定盡快復辦，希望各個年齡層的民眾都能養成良好的運動習慣。

陳其邁指出，為了讓民眾有良好的運動環境，市府加強運動中心的設立，也獲得熱烈回響，例如左營運動中心從7月到現在已經有7萬人使用，他上任後目標設立14個運動中心，目前已經有4個在營運，其他地方也都已經開始動工，希望加速運動中心成立。

此次全民運動嘉年華共有計時投籃、棒球九宮格、幼兒5人制足球、幼兒滑步車、飛盤、射箭、合球投籃、電子飛鏢挑戰賽、木槌球、滾球等32項運動體驗闖關活動，參加民眾只要完成其中16項就可兌換紀念品和摸彩券，有機會抽到液晶電視、電風扇、咖啡機等獎品。