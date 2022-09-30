2022九合一大選逼近，近期各地區紛紛成立後援會，力挺高雄市長陳其邁連任，「陳其邁大岡山地區後援會」預計10月13日成立，由高雄鋼鐵界要角翁文昭擔任總會長，他先行於29日邀集大崗山後援會成員餐敘並召開籌組會議，國民黨籍產業界大老蔡圖晉也倒戈現身，並全程陪同在陳其邁身旁，對此，蔡圖晉相當低調，不願多作回應。

知情人士指出，陳其邁大岡山後援會總會長翁文昭是前市長陳菊在大岡山最倚重的意見領袖，但他先前不斷強調自己無黨無派，很少對外表態支持的對象，但他認為陳其邁上任2年後，對於大岡山11區做了許多實績，大家都有目共睹，因此，此次願意站出來力挺陳其邁連任，這也是翁文昭首度替高雄市長參選人籌組後援會。

翁文昭29日邀集大崗山後援會成員餐敘，並召開後援會成立大會籌組會議，蔡圖晉也現身挺邁，據了解，蔡圖晉目前擔任高雄縣總工業會及台灣螺絲工業同業公會理事長等職務，更在6月當選台灣省工業會理事長，在高雄產業界扮演領頭羊的角色，也是國民黨在南部商界的指標。

綠營人士指出，蔡圖晉在高雄產業界甚至是全台產業界有著「喊水會結凍」的地位，他先前就已經在許多產業界的座談會中公開支持陳其邁連任。陳其邁上任後，首要目標就是產業轉型，這也讓大崗山地區許多螺絲扣件業者有感，蔡圖晉才因而倒戈挺邁。

綠營人士進一步說明，大岡山地區有許多傳統產業，在大環境的趨勢下，目前正在面臨轉型的挑戰，但陳其邁對傳產的產業轉型政策朝高資化目標邁進，且成效良好，讓傳產業者深有所感。另外，蔡圖晉也體會到陳其邁對大岡山地區交通、建設的努力付出。

綠營人士表示，蔡圖晉與前立法院長王金平相當友好，也是國民黨相當倚重的產業界大老，先前對國民黨的支持也不遺餘力，由於蔡圖晉在產業界扮演著舉足輕重的角色，他此次表態，可以發現產業界許多原本挺藍的勢力已經逐漸鬆動，紛紛轉往支持陳其邁。