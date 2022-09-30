2022九合一大選逼近，近期各地區紛紛成立後援會，力挺高雄市長陳其邁連任，陳其邁上任後大幅修繕傳統市場環境，更向中央爭取到全國最多的市場環境優化經費，並在疫情衝擊下推出多元化振興券，讓各攤商相當有感，因此，高雄超過80場以上公、民有市場及夜市等自治組織，首度自發籌組陳其邁後援會，力挺陳其邁連任。

民進黨高市黨部表示，陳其邁非常重視傳統市場及攤商，上任後針對傳統市場環境大幅度提高修繕預算，更向中央爭取到全國最高的經費，具體優化市場廁所、採光及安全硬體設施，更在新冠肺炎疫情衝擊下，適時推出高雄券、商圈夜市券及旗津券等多元振興經濟方案，大力協助商家度過疫情衝擊。

由於陳其邁對傳統市場的重視，讓攤商相當有感，高雄超過80場以上的公、民有市場及夜市等自治組織，自發組成陳其邁市場自治總會後援會及攤販協會後援會，全力支持陳其邁連任市長，繼續為民再拚4年，幫助他們創造更多商機。

高雄市場自治總會會長李國祥表示，陳其邁相當重視市場環境，上任後增加預算、動用預備金，爭取中央計畫來改善傳統市場環境，核定經費將近2.5億元已經是歷年最高，完成50處市場的改造與活化，提供民眾乾淨、明亮的購物環境，讓每天到市場的民眾、攤商都非常有感。

李國祥指出，陳其邁上任後，除了提升硬體環境，還幫忙找資源活化市場，更鼓勵青年到市場創業，補助年輕人市場裝潢和數位轉型行銷費用，吸引創業青年進駐市場，傳統市場的面貌變得不一樣，也讓更多不同年齡層民眾走入市場做生意及消費。

民進黨高市黨部表示，這次共有逾80場公、民有市場及攤集場為陳其邁成立後援會，其中民有市場及攤集場都是首次成立市長後援會組織，包括瑞豐、六合、青年、光華等知名夜市也都積極參與，顯見陳其邁2年拚4年、照顧關懷基層商機的努力獲肯定。