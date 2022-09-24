國民黨桃園市長參選人張善政今中午趕行程途中，公務車和雙載騎士發生擦撞，他立即取消行程、趕赴醫院關心。(翻攝照片)

國民黨桃園市長參選人張善政今中午趕行程途中，公務車和雙載騎士發生擦撞，隨行人員立刻報警、叫救護車，所幸2人僅輕傷、沒有大礙，張也調整行程、趕赴醫院關心，並向雙方家長允諾負擔醫療費用。

張善政今中午跑行程時，公務車不慎和機車發生擦撞，雙載的機車當場人車倒地，張善政團隊立刻報警、叫救護車將騎士和乘客送醫，張也調整原本規畫的行程，趕赴醫院關心，所幸其中一位受到驚嚇沒有受傷、另一位受到挫傷但沒有大礙，經醫生檢查無礙，預計要返家休息。

「這是我最掛心的事，也是不幸中的大幸！」張善政當場跟騎士和乘客的家長、親友允諾，雖然相關責任還要由警方釐清，但無論結果為何，他都會負擔所有醫療費用，他們只需要放心、安心地好好休息。開公務車的駕駛，已配合警方製作筆錄，還原過程、釐清該有責任。

張善政在臉書分享事故經過，並藉機提醒大家，用路安全，每個人都有責任，一定要時刻留意、隨時當心。