1名機車騎士行駛在北宜公路，赫然發現對向1輛重機當場跨越雙黃線，逆向衝撞而來，直接把2輛機車撞翻，首當其衝的機車甚至翻了360度重摔。（翻攝自臉書「重機車友 各區路況天氣、資訊分享中心」）

網路上一段影片瘋傳，1名機車騎士行駛在北宜公路，過程中突然發現對向1輛重機當場跨越雙黃線，逆向直衝而來，直接把2輛機車撞翻，首當其衝的機車甚至翻360度重摔，影片曝光引爆網友怒火，網友罵「駕照燒了吧，根本害人」，也有人建議「設分隔牆吧」、「繼區間之後，再來大概就會插滿分道桿了」。

臉書「重機車友 各區路況天氣、資訊分享中心」有網友分享影片，1名騎士日前行駛在北宜公路，前方還有輛機車，2車行駛到一半，突然對向有輛重機跨越雙黃線，當場逆向先後撞上2名騎士；影片中前方騎士遭撞後幾乎翻滾了360度重摔，而後方騎士則遭到波及，同樣被撞倒地。

網友紛紛留言「全路設分隔牆吧，既能避免過彎跨線的四輪，也能避免這種外拋逆向的」、「區間有個屁用」、「這逆向的自己要死自己去墜崖死，不要害人」、「北宜猴子」、「這裡也可以逆向？駕照燒了吧，別騎了，害人而已」、「繼區間之後，再來大概就會插滿分道桿了」、「北宜到底是有這麼難騎嗎」。

北宜公路車禍頻傳，今（30）早10點1名16歲周姓女子，也在北宜路七段過彎時疑似遭外拋至對向車道，當場自撞打滑並遭大貨車輾過身亡，現場留下大批血跡，警消到場時已無生命跡象，送醫宣告不治。