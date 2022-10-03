台61西濱觀音路段網友目擊1名騎著Kawasaki Ninja重機的騎士上演「翹孤輪」，另外2名騎士則在旁「護駕」，騎士身分被陸續搜出。（翻攝自YouTube）

台61西濱觀音路段 驚見重機騎士耍特技「翹孤輪」

台61西濱觀音路段1日有網友目擊1名騎Kawasaki Ninja重機的騎士上演「翹孤輪」，一旁2名騎士還在旁「護駕」，2段影片在網路瘋傳，該囂張騎士陸續被搜出臉書、IG，疑是名爆乳正妹，但有車友爆料騎士是名男姓，平時男扮女裝，而且不只一次翹孤輪，在重機界小有名聲，網友紛紛怒罵是重機老鼠屎。

影片中該名騎士「翹孤輪」不願讓道，後方駕駛按喇叭後，旁邊還有其他騎士切道「護駕」，騎士之後就加速跨越車道超車，遭網友怒罵是「重機老鼠屎」；事後該騎士被網友肉搜出臉書，臉書頁面還一度以翹孤輪照片作封面，現已撤下，大頭照是名身材豐滿的女子，不過目前該帳號已暫時關閉。

台61西濱觀音路段網友目擊1名騎著Kawasaki Ninja重機的騎士上演「翹孤輪」，另外2名騎士則在旁「護駕」，騎士身分被陸續搜出。（翻攝自臉書）

台61西濱觀音路段網友目擊1名騎著Kawasaki Ninja重機的騎士上演「翹孤輪」，另外2名騎士則在旁「護駕」，騎士身分被陸續搜出。（翻攝自臉書）

台61西濱觀音路段網友目擊1名騎著Kawasaki Ninja重機的騎士上演「翹孤輪」，另外2名騎士則在旁「護駕」，騎士身分被陸續搜出。（翻攝自臉書）

此外，也有重機車友在臉書社團討論，稱該名翹孤輪騎士其實是男性，平常會男扮女裝，做過聲帶手術，該名車友控訴該騎士曾亂搞男女關係，之後在社群上換成女生名字，重機圈已小有名氣，車友還繼續爆料該騎士在開放道路翹孤輪「不只一次」已是慣犯，還說該騎士已被扣牌、沒繳牌。

而該名騎士的IG也被搜出，介紹欄寫「2021Kawasaki ZX6R特技樣式」；目前桃園警方將根據影片通知車主到案，並依道路交通管理處罰條例第43條予以製單舉發，另以公共危險罪嫌函送。據了解Kawasaki Ninja ZX-6R新車價63.6萬，採用了新的傳動結構，低轉速能有足夠動力，容易騎在都市街道和蜿蜒道路上。