大陸近日展開為期7天的十一連假，不少人到風景區遊玩，近日有民眾到廣西一處風景區，發現園區還推出高空走鋼索的表演節目，只見一名打扮成齊天大聖「孫悟空」的特技人員，在山谷間的鋼索上表演翻筋斗，底下就是萬丈深淵，讓不少遊客看了直冒冷汗。

根據《沸點壹刻》釋出的影片可見，廣西北帝山風景區兩處山谷間的鋼索上，出現了一名身穿「孫悟空」服飾的特技人員，他以翻筋斗的方式在鋼索上移動，而山谷間還瀰漫著雲霧，乍看之下他宛如騰雲駕霧，特技員還一度放開抓住鋼索的手，讓圍觀的遊客捏了一把冷汗。

不少網友驚呼「好佩服。我只是看了幾秒鐘，就開始感覺頭暈了」、「臺上一分鐘，臺下十年功。藝高人膽大」、「感覺好危險，高空不可控的因素太多，如果弄個假人，設計一套動作，即安全又有觀賞性」，還有人認為不應推廣這種危險的表演活動，「這是拿命在餬口啊，掙的是辛苦錢」、「降低了安全性，也沒有任何美感」。

還有網友透露，北帝山風景區除了有孫悟空翻筋斗外，還有摩托車開在鋼索上，同樣也讓人看了兩腿狂抖，也有人質疑安全措施是否充足，有人幫忙解釋，特技人員表演時都有安全措施，在鋼索上騎摩托車，車底下會吊著一個人保持平衡，若是表演單人走鋼索，腰上也會繫安全扣並連接在鋼索上。