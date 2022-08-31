鹿港頂草路出現翹二郎腿騎士，把雙腳當雙手掌控機車方向手把，雙手閒來玩手機。（彰化縣媒體記者爆料網／吳敏菁彰化傳真）

鹿港頂草路出現翹二郎腿騎士，把雙腳當雙手掌控機車方向手把，雙手閒來玩手機，以時速2、30公里前進，讓人看得捏一把冷汗，直呼「高手在民間、失手到陰間」，超狂炫技被錄下，警方表示，將依違反危險駕駛和道路手持手機等行為逕行舉發，騎車滑手機將罰款1000元，危險駕駛最高罰款2萬4000元。

鹿港警分局表示，被錄下離譜騎機車影片，經調查是8月30日下午15時20分許騎經139甲線道路頂草路，經依違反道路交通管理處罰條例第31-1條第1項汽機車駕駛人於道路手持手機行為和違反第43條第1項第1款危險駕駛等逕行舉發，後續將調閱監視器釐清，呼籲駕駛人務必遵守交通規則。

這段不要命的炫技影片被PO到彰化縣媒體記者爆料網臉書後，掀起熱議，「耍帥不要命」，萬一運氣不好自己出車禍就算了，最怕就是有遇到他的機車，豈不要陪著他倒楣了，自己想直奔陰間不打緊，但道路是公共使用，拜託不出來要害人了。