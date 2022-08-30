該輛貨櫃車被攔停，員警前往釐清原因。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄過海隧道旗津往前鎮方向，一根限高架竟被應聲擊落，阻擋通行，相關單位獲報後緊急到場搶修，但也不少駕駛哀號：「塞好長啊」，警方調查限高架是遭一輛貨櫃車擊落，駕駛被攔停後，依法開罰。

隧管中心控制室30日約10時35分接獲電話通報，過港隧道南孔旗津往前鎮方向，快車道近入口處4公尺高的限高架遭一輛貨櫃車撞擊掉落，完全阻斷南孔快車道。

高雄港務警察獲報後立刻前往現場進行事故處理、交通疏導及配合隧管中心進行車道調撥，相關單位也到場搶修，所幸無造成人員傷亡。

但這起事故造成旗津端港內外東向各車道嚴重回堵，有駕駛哀號「塞好長」，各管制站配合過港隧道旗津端入口處交通疏導警力，全力疏導車流，約3小時後恢復雙向通行。

而肇事車輛已由隧管中心即時通報前鎮端保全人員協助攔停，員警前往調查，該名莊姓駕駛無酒駕，被依《道路交通管理處罰條例》依法開罰。