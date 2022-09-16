美國聯邦參議院外交委員會14日下午表決通過「台灣政策法案」，下一步要送院會審查。對此，國民黨智庫「國政基金會」今（16）日召開座談會討論，國安組召集人、前立委林郁方表示，台灣政策法案應該還不致引發另一埸台海危機，主因一是該法案部分重要內容已經被放棄或更改。

根據《中評網》引述林郁方的看法指出，這次外委會通過的版本已經將「台灣代表處」取代「台北經濟文化代表處」的要求改為國會的意見，對行政部門不再具有約束力；美國在台協會處長需經參議院同意的字眼也已消失不見。

另外，林郁方也披露，賦與台灣「主要非北約盟友」地位的文字，已被修改為在軍備移轉上，以「主要非北約盟友」的「同等方式」對待台灣。何況此法案在國會最後通過的文字上，有可能會更溫和。

林郁方提到，烏克蘭戰爭讓北京變得更謹慎，因為烏克蘭戰爭的爆發，一直有所謂的陰謀論，意即美國設局讓普丁發動戰爭，藉此削弱俄國國力。北京應該會不斷提醒自己不要掉入美國一手打造的「戰爭陷阱」而在台海輕啟戰端。

林郁方強調，無論如何，美國會加強和印太地區盟邦的軍事合作，台美的軍事互動勢將日益頻繁。而已進入寒冬的兩岸關係，完全沒有任何回暖的跡象。