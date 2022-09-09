性感DJ林佩佩昔日因為在周杰倫MV〈Now You See Me〉演出，讓她意外爆紅，而她擁有精緻五官和火辣身材，也被網友封為「台灣最美DJ」，IG有超過22萬粉絲數；不久前林佩佩在S20潑水音樂節活動上嗨翻全場，展現超強音樂實力，私下的她其實很愛運動，最近PO出一段空中劈腿影片，網友全看傻。

林佩佩近年來在各大音樂節活動都能看到她的倩影，在台上魅力四射，美貌又有實力讓她成功圈粉無數；從林佩佩的IG中除了看到她玩音樂的影片，能注意到她平時也很愛運動，最近更是著迷於皮拉提斯，不時分享練習畫面。

昨（8）日林佩佩PO出一段她在空中劈腿的影片，她穿著白色運動上衣搭配粉色運動褲，前凸後翹的身材全被看光，腹部還能看到結實肌肉線條，曼妙曲線十分撩人；而林佩佩誇張動作也令粉絲看了嘖嘖稱奇，直呼「真的好厲害」、「感覺筋快斷了」、「看著看著就覺得下體痛痛的」、「身材太辣了吧」。

其實林佩佩過去因為拍周董MV爆紅後，有被挖出家裡賣檳榔還酸她「很土」，但她霸氣回擊，「我這麼拚就因為我是鄉下來的孩子」，直球對決意外讓她更受到網友敬佩。