人氣YouTube團體「反骨男孩」從2012年成立，訂閱人數已超過162萬，從出道至今以作風大膽幽默廣受粉絲喜愛，成員像是老闆酷炫、孫生、蕾菈、琳妲和艾瑞絲等，個個都有高知名度，凡是有新作品都獲得超高觀看次數；近期反骨男孩開40K高薪徵才，沒想到酷炫收到一封履歷，對方備註1經歷讓他直接說「優先面試」。

反骨男孩在台灣擁有高人氣，最近展開徵才活動，酷炫在IG限時動態曬出一張收到的履歷，對方想要應徵剪輯師，表示自己去年剛大學畢業，算是社會新鮮人，還不忘先找跟老闆酷炫的共通點，「因為我們的生日居然是同一天，所以希望有機會可以成為你的員工」。

酷炫分享收到的履歷，被對方說交過很多男朋友吸引目光，還說讓她優先面試。(圖/ 摘自酷炫IG)

不過，酷炫是被這名面試者在底下的備註吸引目光，她輕描淡寫地表示，「我交過很多男朋友」，酷炫直接把這點圈起來，直接說她可以優先面試，「優秀的備註，符合公司文化」；根據反骨男孩在104人力銀行的職缺中，他們目前徵求影片拍攝、剪輯企劃和影片後製剪輯人員，薪資在25K到40K之間。

而酷炫不久前其實有在個人頻道分享面試新人的各種有趣事，他透露會在意新人喜不喜歡談戀愛，因為他認為談戀愛是生活中很美好的一部分，「喜歡談戀愛的、有談戀愛經驗都很好，我鼓勵多談戀愛」；但酷炫也表示，會問面試者夢想是什麼，再澆熄他們讓其認清出社會的現實面，「我不敢說在這會賺大錢，但一定會讓你在這裡工作開心」。