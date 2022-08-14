面對親朋好友詢問感情問題時，每個人都會有不同的應對方式，星座運勢網站「摘星工廠」就分享，巨蟹座、射手座、金牛座針對感情問題嘴上總說隨緣，實際上他們單身都是因為擇偶標準太高，談戀愛超挑剔。

【巨蟹座】

感情對巨蟹來說影響極大，當他們愛上了一個人，就會將對方視為生活必需品，更無法接受對方離開自己，因此他們不會隨隨便便接受一個人，而是要找到一個能夠讓他們可以安心愛到底的人。巨蟹說隨緣，其實只是不想讓別人知道自己有玻璃心罷了。

【射手座】

射手十分相信緣分，也覺得自己找對象並不挑剔，就連身邊的人也認為他們心寬，然而他們真的那麼淡然嗎？其實射手自己知道，他們不會為了脫單而隨便找個人談戀愛，只要不是真心喜歡的人，他們就無法忍受對方留在自己身邊，屆時跑得比誰都快。射手說的隨緣，說穿了就是隨自己的感覺。

【金牛座】

看著金牛一如既往的佛系表情，你就相信他們是隨緣的人？可別因為他們平時說話、辦事都很實誠，而忽略了他們說隨緣其實是為了省事的事實！如果你認真地觀察金牛，你會發現他們用行動表現出的不將就、不隨意，他們做什麼選擇都會先探清虛實，要想跟誰談戀愛，金牛必定會先做各種考察。