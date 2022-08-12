南韓總統尹錫悅在下周一（15日）的光復節前，於周五（12日）宣布任內首份總統特赦名單，特赦對象包括捲入前總統朴槿惠賄賂案的三星電子副會長李在鎔，以及樂天集團會長辛東彬等1691人，而外界猜測多時的前總統李明博則未上榜。李在鎔此次獲得復權，因此得以正式合法重掌三星集團。他表示，今後將盡心竭力為國家經濟發展貢獻力量。

李在鎔因涉入「閨密干政門」被判有期徒刑2年6個月，去年光復節獲假釋，他雖於7月29日刑滿，但因屬特定經濟犯罪加重處罰對象，刑滿後5年內仍受就業限制，無法擔任公司內部理事及正式參與公司營運。此次被列為復權對象，李在鎔將得以恢復正常經營權。而辛東彬因閨密門於2019年獲刑2年6個月，緩刑4年，他亦將獲特赦和復權。此外，鋼鐵大廠東國製鋼會長張世宙、從事能源貿易的STX集團前會長姜德壽也在列。

特赦對象主要以企業家和民生領域罪犯為主。尹錫悅總統12日表示，希望此次特赦有助凝聚國民的力量，讓國家脫離經濟危機。南韓政府表示，考慮到眼下是需要舉全國之力克服經濟危機的時候，嚴格篩選了積極進行技術投資和創造就業機會，主導國家增長動力的主要經濟界人士，並納入赦免對象，目的是為了提高經濟領域的國家競爭力。

與之相反，政界人士並未獲得赦免。此前，南韓前總統李明博、前慶尚南道知事金敬洙、前議員崔炅煥、前國情院院長南在俊和李丙琪等政界人士，被指可能獲得特赦和復權。但因反對赦免政界人士的輿論高漲，也有人認為此舉可能會給國政運營造成負擔，因而此次赦免未包含政界人士。