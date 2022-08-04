今（4日）天是農曆七月七日、是一年一度的七夕情人節，不少情人都應景慶祝，「戲劇女神」曾莞婷稍早則在臉書曬自拍，並寫下：「情人節是什麼東西？！可以吃嗎...」，還曬出她討拍的對象，身穿細肩帶上衣入鏡的曾莞婷，大方解放香肩和鎖骨白嫩肌膚，畫面超養眼。

曾莞婷稍早在臉書曬邪惡視角自拍照，並寫下：「情人節是什麼東西？！可以吃嗎...只好找兒子討拍」，曾莞婷頂著精緻妝容、身穿細肩帶上衣入鏡，保養有術的她，大方解放香肩和鎖骨的白嫩肌膚，而曾莞婷下秒則歪頭向愛犬撒嬌討拍，畫面溫馨又不失美感。

曾莞婷靠戲劇起家，在《世間情》、《牽手》、《甘味人生》等八點檔都有演出，成功以反派角色打開知名度，讓她擁「台劇女神」、「戲劇女神」的美名，近年則積極朝全方位發展，在電影、喜劇、微電影等領域都有亮眼演出，以及發展自創保養品牌，整體成績不俗。

不過曾莞婷對感情世界一向神祕，從出道至今，幾乎沒什麼緋聞，她曾透露談戀愛不會高調，就算有另一半也不會公開，儘管曾莞婷和不少男藝人都合作過，但她也笑說，通常男星都對她沒什麼感覺，「因為我就是一臉『你不要靠近我』的模樣。」