黎姿是香港一代玉女代表，已淡出演藝圈的她，近年投身醫美事業，身價水漲船高，黎姿不僅事業得意，保養有術的她，日前才以不科學的纖瘦美照，驚豔一票網友，不過在黎姿分享的買水果影片中，她露出乾瘦手臂、手背冒青筋，明顯有歲月痕跡。

黎姿近日和家人到巴黎度假，親民的她不吝嗇分享出遊美照，不論是和巴黎鐵塔同框，或是朝聖當地景點照，黎姿都氣質又不失優雅，纖瘦的她手臂細如竹竿，俏麗穿深V洋裝，肌膚緊緻白嫩，完全不像是年過半百的熟女，不科學美照驚豔一票網友。

在黎姿分享的買水果影片中，以西裝外套搭配牛仔褲的穿搭相當有型，她優雅地在攤販面前挑水果，但黎姿伸手就露出乾瘦手臂、手背冒青筋，不難看出有歲月痕跡，不過黎姿大方曬出無濾鏡影片，也獲得網讚她很自然又真實。

黎姿以《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》走紅，是90年代歌影視三棲藝人代表，黎姿2008年宣布退出演藝圈，與大她15歲富商老公馬廷強結婚，專心在家相夫教子，而黎姿近年則改投入醫美事業，晉升百億身家，被讚是最美CEO。