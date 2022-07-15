藝人楊小黎以童星之姿出道，近來演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《一家團圓》等戲劇，精湛演技備受肯定，再次圈了不少粉絲，時常在社群平台分享日常的她，近來透露有想添購新車的想法，未料之前與助理試乘時，因為不慎擦撞留下刮痕，面對店經理當下處理的態度，讓她坦言：「這樣子的壓迫方式有點不太舒服」。

楊小黎近來與助理去試乘車子時，因為不慎撞到導致保險桿有刮痕，當下早做好要賠償的心理準備，店經理得知狀況後跟她說明：「關於賠償的費用，會有報價單出來，但是如果妳跟我們現在就買車下訂的話，我們可以跟公司商量看看，是不是可以不用賠」，便把下訂資料跟單據全拿出來，接著頻頻強調這是最後一台的行銷術語，壓迫式的推銷手法讓楊小黎感到極度不舒服，當下立刻決定寧可全額賠償，也不想跟對方買車。

楊小黎對於汽車公司店經理壓迫式推銷手法感到不舒服。(candyyang116 IG)

最後報價單出爐，汽車公司表示保險桿要整條換掉，預計要近2萬元費用，對此，楊小黎表示沒有要抱怨什麼，只是覺得試車風險過大，也不確定賠償費用是否合理?接著指出銷售員真的很重要，像是自己母親過去就是賣房的銷售女王，能讓顧客舒服才是最重要，不是瘋狂推銷就絕對會成功，接著強調「單純想要記錄此荒謬經驗，把卡一刷也不用你服務我了」。