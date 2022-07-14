樂天桃猿應援團團長壯壯（沈立心），擁有亮眼外型及火辣身材，人氣始終居高不下，近期將推出寫真集的她，日前透露爸爸看完作品後，認為尺度太OVER不准發，導致計畫一度受阻，不過歷經家庭革命後，如今又可以順利推出，她也趕緊搶先曬出辣照讓粉絲一飽眼福。

壯壯為了推出性感寫真，不僅積極狠肉5公斤，還特地前往墾丁和綠島取景，沒想到推出前搶先讓爸爸過目，卻被他覺得尺度太火辣，撂下狠話不准發行，讓壯壯無奈表示：「連最難過的疫情我都熬過了，但沒想到最難熬的是壯爸這關」，最後還要求粉絲幫忙集氣，希望她能安撫爸爸成功。

不過壯壯稍早宣布好消息，表示經過多日家庭革命抗戰，及壯媽從旁協助並祭出經典名言「青春不要留白」，才讓寫真能如期發行，接著搶先公開寫真花絮照，只見她身穿白色蕾絲透式內衣，除了一對傲人車頭燈幾乎要彈出，更擺出撩人姿勢，不僅火辣S曲線一覽無遺，渾圓屁股蛋更是大方見客，讓所有人看的鼻血直流。

對此，網友紛紛留言：「壯壯留白了是暴殄天物，青春不能留白」、「身材越來越無懈可擊了」、「壯壯身材太好，不買對不起自己」、「請大家用新台幣抵制壯壯寫真書」、「爸爸很快就會拿去到處炫的，放心啦」、「壯爸哭暈在廁所門口」。