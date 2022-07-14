資深媒體人蔡詩萍5月確診，不過康復的他卻出現後遺症，先是嘴角冒出幾顆痘子，接著數量漸變多，還一路蔓延到逼近眼眶，直到驚覺情況不對勁就醫，才得知罹患「帶狀皰疹」，但還好發現的早及時治療，如今身體已經逐漸康復。

蔡詩萍在臉書分享確診過程，他推測去苗栗跑馬拉松後染疫，一開始出現鼻塞、微咳等症狀，到第5天後快篩就呈現陽性，第8天就回公司上班，但都有盡量避免外出與人接觸，不過自主隔離結束後，便開始恢復馬拉松訓練，沒想到嘴角卻冒出幾粒小痘子，一開始以為是「天熱火氣大」，並沒有過於在意，沒想到事隔幾天，痘子不僅變大且開始紅腫，嚇得他趕緊去掛皮膚科，當時醫生提醒可能是帶狀皰疹，但情況不嚴重，只要定時抹藥膏即可。

由蔡詩萍發佈於 2022年7月13日 星期三

沒想到症狀卻越來越嚴重，蔡詩萍長出的顆粒不僅蔓延到鼻腔和臉上，甚至逼近眼眶，老婆林書煒驚覺不對勁，立刻致電熟識醫師，判定是「帶狀皰疹」，便立刻掛號就醫還挨了一針，醫生表示帶狀皰疹攻擊臉部，可能導致顏面神經受損，若蔓延至耳朵，可能導致聽覺神經受損，若蔓延往眼睛處，可能導致視神經受損，對此，他表示當時自己出現諸多症狀，像是「輕壓耳朵連結臉頰的部分，會感覺刺痛」、「眼睛在眨眼閉合間，感覺裡面有不適感」，但好在提早發現及時治療。

蔡詩萍表示由於小時候長過水痘，因此殘留皰疹病毒，才會在染疫後免疫系統尚未恢復時，對身體進行攻擊，他藉此經驗呼籲所有染疫的人，染疫後絕對要好好休息，並且避免做劇烈運動，否則會讓免疫系統失調的身體，不容易抵抗外來病毒。