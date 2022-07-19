炎炎夏日酷熱難耐，中央氣象局每日均發布高溫警示燈號，專家表示，高溫對人體的健康是一大考驗，周四(21)有可能出現極端高溫的情況；另受到太平洋高壓籠罩影響，海面上暫無明顯的熱帶擾動發展跡象，預估月底太平洋高壓中心北抬才有足夠的空間以及條件讓熱帶擾動發展，現在談熱帶擾動發展都為之過早。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，預期今(19)日太平洋高壓的勢力逐漸回到台灣上空，大環境風向將會由昨天的西南風轉為偏南風，白天的溫度還是非常的高，大台北、東半部以及屏東地區有機會出現36-37度以上的高溫，其他地區的高溫也將普遍來到33-35度之間。

此外，要注意的則是午後的熱對流雷雨，預估今天白天在各地山區受到熱力作用的催化，容易有熱對流發展的情況，大環境風向轉偏南風之後，熱對流發展的位置將比較偏向中部、北部到東北部山區，熱對流發展起來後也有可能擴散到平地區域。

吳聖宇指出，明(20)日台灣附近持續位於高壓外圍區域，仍然以偏南風到東南風環境為主，要留意還是高溫以及午後雷雨的發展狀況；到了周四(21)起，太平洋高壓的中心將逐漸來到台灣附近，周四到下周日(24)，甚至一直到下周一(25)、二(26)都要特別注意高溫的情況，尤其是都市地區以及部分背風區域，更要小心極端高溫出現的可能。

吳聖宇說，由於太平洋高壓強勢的壓制，海面上暫時沒有明顯的熱帶擾動發展跡象，預估至少要等到接近月底左右，隨著太平洋高壓中心北抬，熱帶洋面上才會有足夠的空間以及條件讓熱帶擾動發展，不過現在談擾動發展的規模還有移動的方向等等都還言之過早，至少本周內應該都不必擔心會有颱風靠近的機會。

他提醒，西南風背風面的北部、東半部普遍出現了相當高的溫度，對於人體健康而言可說是一大考驗，很容易出現中暑、熱衰竭等熱傷害的症狀，建議民眾盡可能待在室內活動。