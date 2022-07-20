中國醫藥大學附設醫院中醫部推出御冠「疲倦」方劑及御冠「腦霧」方劑，緩解民眾腦霧、疲倦等症狀。（張亦惠攝）

有許多民眾確診康復後出現失眠、疲倦、腦霧等症狀，造成生活上的困擾，中醫師公會全國聯合會日前邀請各方中醫專家，針對新冠病毒以及染疫後遺症「長新冠」研擬出中醫的治療指引方針。中國醫藥大學附設醫院中醫部推出御冠「疲倦」方劑及御冠「腦霧」方劑，緩解民眾腦霧、疲倦等症狀。

中醫師吳美瑤解釋，疲倦在中醫辨證中屬於氣虛的範疇，感染新冠肺炎病人又常有肺熱傷陰的問題，中醫在治療溫病後恢復期多需要氣陰雙補，因此研發御冠「疲倦」方劑；而睡眠、情緒、腦物等，可能與腦部細胞因病毒感染發炎有關，因此研發御冠「腦霧」方劑，補氣養血安神、醒腦開竅的方法來改善一系列的症狀。

至於御冠疲倦、腦霧方劑沒有確診是否可以使用，吳美瑤說，因平時病人壓力大、狀況不好時也會使用相關藥材，是平時就可以使用的，若體質特殊仍建議諮詢醫師。

中醫師歐世宸也現場示範穴道按摩改善症狀的方法，包括按百會、印堂增強記憶；按足三里、合谷可補氣；按太衝、內關可放鬆心情，郭于賢及馬培德醫師也分別錄製八段錦及太極養肺法的導引復健供民眾參考。

中國附醫指出，因應長新冠病人的增加，特別開立中西醫聯合染疫康復者門診，由感染科、胸腔內科及中醫部共同照護新冠肺炎後遺症的病人，西醫透過詳細的問診、檢查檢驗做診斷並治療，中醫則藉由望聞問切、辨證論治提供個人化治療，配合生活作息、飲食習慣、運動導引等調整，讓症狀達到有效的緩解。