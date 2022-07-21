白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美國總統拜登21日COVID-19篩檢呈現陽性，症狀十分輕微，已開始服用抗病毒處方藥Paxlovid。她說，拜登已於就職前完整接種2劑疫苗，爾後並施打2劑加強針，依疾病管制暨預防中心（CDC）指導原則，他將在白宮隔離至篩檢呈現陰性為止，同時持續履行所有總統職務。

白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）告訴美國有線電視新聞網（CNN），79歲的拜登並未發燒，只有流鼻涕、乾咳，並且感到些許疲勞，第一夫人吉兒（Jill）的檢測結果為陰性。

拜登自中東行返美不到一周，期間持續與公眾接觸。白宮官員表示，拜登最近一次篩檢是在19日晚間，當時結果呈現陰性，白宮正努力追蹤所有可能與拜登密切接觸的人，包括國會議員和媒體記者。

美國正值Omicron BA.4、BA.5流行高峰期，CDC指這些變異株具高度傳染性且更容易逃避疫苗提供的保護；依照拜登的年紀，完全接種疫苗和加強針可顯著降低患者住院及死亡風險。

拜登原定前往賓州發表演說，並出席費城民主黨全國委員會募款活動，如今所有會議都改以通話或視訊進行。尚皮耶說，白宮會每日提供拜登健康狀況的最新訊息。