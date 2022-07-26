謝祖武（左起）、謝承均、王振復主演《扳手阿發》。（星之國際提供）

謝祖武（左起）、謝承均、王振復主演《扳手阿發》。（星之國際提供）

《扳手阿發》舉辦發布會。（星之國際提供）

《扳手阿發》舉辦發布會。（星之國際提供）

楊小黎出席《扳手阿發》發布會，曝確診後遺症。（摘自楊小黎臉書）

女星楊小黎5月中確診新冠肺炎，並慘吞「Omicrom全餐」，反覆發燒又咳又吐，還出現胸悶頭痛等症狀，甚至一出關拍戲就因胸悶昏倒片場被送急診。她26日與謝承均、謝祖武、王振復、涂善存等數十位藝人出席影集《扳手阿發》發布會，透露這兩個月有好好休養、工作壓力沒那麼大，前陣子看中醫，發現病毒攻心臟，現在還是有病毒殘留，「體力只有3分之2！」

她說，現在無法在跑步機上跑步，只能快走，「只要跑步就會喘到氣吸不上來，因為心臟被病毒攻擊，還有病毒在裡面」。以前是工作狂的她，自從上次胸悶昏倒，更加發現生命很可貴。至於當時原本剛加入三立8點檔《一家團圓》，她也坦承應該不會回去了，因身體狀況還不行，並回憶當時她是直接在休息室昏厥，下午還要把大場面的戲拍完，「我吞了3次退燒藥」。不過8月她要開始「還債」，重回外景節目，「整個8月休假只有3天！」

謝承均與謝祖武20年前僅合作1集《麻辣鮮師》就「分家」，兩人後來在8點檔有合作過，與王振復則是首度合作，容易笑場的他，拍攝期間常被他們鬧到受不了，叫兩人不要鬧了，他爆料「小武哥會教我怎麼演戲以及做人的道理。他都會鬧，在我耳邊講有的沒的」，謝祖武則笑說：「我跟振復是犧牲自己當小丑，幫他緩解壓力！」至於在他耳邊講什麼？謝祖武說：「我叫他演快一點！講第3遍時，他還說怎麼了，我說我肚子好餓！」

王振復也說：「因為仔哥（謝承均）角色太正經，我就是要在他身旁逗他開心，還會抱來抱去」，但謝承均有點不太習慣，會說「你可以不要在我身邊嗎」，還會說「走開！滾！離我遠一點！好囉、夠囉」。

謝承均從上一部《天之驕女》開始，連續兩部戲都演爸爸，他跟經紀公司表示下一部不演爸爸了，「我沒有小孩，自己都覺得不知像不像」，因為吳東諺演他兒子，結果他老婆白家綺也跟著喊他爸爸，讓他生氣回：「妳是媽媽耶！」擔心被他們的小孩喊「阿公」？他笑說「會翻臉」。

謝祖武表示，他演這部戲獨處時間比較多，大多時候是對著劇中老婆楊小黎的遺照哭，最高紀錄連哭兩天兩夜，「所以每次看到他們都好開心，覺得總算看到活著的對戲演員！」飾演他學生的涂善存劇中要跟他建立父子般的感情，「小武哥常牽著我的手說，我跟你沒有一點感情。當他會ㄉㄧㄤ我，就代表我們感情真的愈來愈好了」。