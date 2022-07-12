睡眠超重要。心血管疾病長期位居十大死因前3名，美國心臟協會（AHA）公布最新心臟健康指標清單，將睡眠納入指標內。在歷經12年研究後，該協會發現，睡眠在維持心臟健康具關鍵作用，因此將睡眠納入指標，稱為「生命8要素」，並發表在官方期刊《循環（Circulation）》中。

過去20年來，各種研究顯示，超過8成的心血管事件可透過健康生活方式和管理心血管危險因子來預防。2010年，美國心臟協會首次公布「簡單生活7原則（Life's Simple 7）」，包括均衡飲食、體能運動、遠離尼古丁、體重指數、血脂、血糖和血壓，如今歷經12年的研究，發現睡眠在維持心臟健康方面具有關鍵作用，因此將睡眠納入指標，稱為「生命8要素（Life's Essential 8）」，並發表在官方期刊《循環（Circulation）》中。

美國心臟協會首席醫療官愛德華多．桑切斯（Eduardo Sanchez）表示，研究人員檢查過去10研究後，發現睡眠在心臟健康上發揮重要作用，因此將睡眠時間長度列入指標。

「睡眠真的很重要，臨床門診也有看到很多患者，當睡不好時，都會影響原本的疾病控制，」高雄長庚醫院心臟內科醫師陳煌中說，過去十幾年來已有許多研究發現，睡得好有助細胞修復，包括血管內皮細胞的修復、增強免疫力、降低慢性疾病的風險等，睡不好的原因很多，例如睡眠呼吸中止症就和高血壓密切相關。

●睡太多太少都不好 成人每晚應睡7～9小時

要睡多久才夠呢？根據美國心臟協會最新公布的建議，5歲以下兒童應有10～16小時睡眠，6～12歲兒童需要9～12小時睡眠，13～18歲青少年需要8～10小時，成人每晚理想睡眠是7～9個小時。

美國心臟協會主席洛伊德．瓊斯（Lloyd Jones）指出，加入睡眠時間這個新指標，是反映出最新的研究結果，有良好睡眠模式者，體重、血壓或第二型糖尿病風險等健康因子的管理也較好。但值得注意的是，睡得多不等於更健康。研究表明，不適當的睡眠時間、睡太多或太少，都和冠狀動脈心臟病（冠心病）和不良心理健康有關。

人們需要有高質量的睡眠，美國睡眠醫學會的發言人、南加州大學洛杉磯凱克醫學院的臨床副教授拉吉．達斯古普塔（Raj Dasgupta）說，成年人每晚應該有7～9小時的睡眠時間。人的睡眠包含非快速動眼期（NREM）及快速動眼期（REM）兩部份，其中進入非快速動眼期的深層睡眠，對身體修復很重要。

達斯古普塔說，若不斷醒來，就難以進入深層睡眠狀態，恐讓血壓、血糖上升，不只增加糖尿病、肥胖風險，也損害心臟健康，增加心臟衰竭風險。

對於睡眠時長建議，陳煌中認為「參考就好」，在臨床門診也有許多民眾會詢問要睡多久比較好，但答案其實是因人而異。他建議，可以2個標準判斷：1. 白天精神是否足夠？2. 白天午睡時間是否過長（超過1小時），而影響到晚上睡眠？總的來說，不一定需睡7～9小時，只要睡眠時間能夠讓人白天精神足夠、午睡也不影響晚上睡眠、配合日間適當運動即可。

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