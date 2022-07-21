視訊確診太容易！一名網友透露，醫師視訊看診，基本上只看快篩試劑和健保卡就判定確診，連有啥症狀都沒多問，這樣對嗎？貼文引起網友熱議，不少人吐槽說，現在還有人在意確不確診嗎？而且會故意假冒的應該都想詐領保險；對此，內行網友則透露，想詐領保險的自行評估吧，有客戶確診還不敢通報，就怕影響到未來權益。

一名網友昨在PTT上發文表示，同事快篩陽性預約視訊看診，醫師判斷有無確診的過程出乎意料的容易，只看了快篩試劑和健保卡就說確診，而且同事很快就收到居家隔離通知單。而整個視訊看診的過程中，醫師都沒有多問同事有無症狀，如此輕易判定確診，讓原PO超驚訝，也很好奇醫師難道不會確認快篩是誰的？若他拿別人的快篩說自己確診了，不就能隔離7天。

貼文曝光後，許多網友點頭表示，視訊判定確診是真的蠻容易的，不過，如果說謊或是拿他人的快篩假冒確診的話，之前指揮中心說過會處罰。「CDC說過會有罰則問題，不過應該抓不到」、「拿2條線的快篩就可以確診」、「這是不能說的秘密」、「有診所傳照片+健保卡就好，日期還能改，我也覺得很隨便！」

不少網友指出，其實確診不確診都還好，最大的問題是詐領保險，反正輕症就是在家隔離7天，而且醫師又不是偵探，不可能逐一查核毎個患者是不是在說謊。另有在保險公司工作的網友透露，視訊確診就是這麼容易，但確診輕症送醫療險要等痊癒1個月，還要配合保險公司體檢，為領確診金而故意詐保的人請自行評估，他有客戶確診還不太敢通報，就怕影響到未來的權益。

另有網友說，真的不是毎間診所都很隨便，朋友快篩陽性以後，預約視訊看診，結果醫師竟然要求朋友當場重新快篩，所以還是不要心存僥倖，浪費彼此時間就算了，被抓到恐會被罰。