棒籃雙棲的啦啦隊應援團長壯壯（沈立心），以亮眼外型、火辣身材和活潑開朗的個性，讓她擁有超夯人氣，近期將推出寫真集的壯壯，卻發文透露，她給爸爸看了幾張寫真作品，沒想到爸爸卻鬧脾氣，說這個尺度不准發，讓壯壯直呼：「沒想到最難熬的是壯爸這關」。

壯壯為了推出性感寫真，積極運動、健身，狠鏟5公斤，除了瘦出健美身材曲線外，壯壯還特別到墾丁、綠島取景拍美照，隨著寫真集將在本月推出，她先給爸爸看了幾張寫真作品，想說先給長輩壓壓驚，沒想到爸爸卻鬧脾氣，說這個尺度不准發，讓她超傻眼。

壯壯為寫真集秀出性感身材。（圖／取材自壯壯Instagram）

壯壯笑虧爸爸「傲嘟嘟生氣中」，她哭笑不得說：「爸爸...你看的還是一些側拍花絮照而已」，似乎暗示作品會更火辣，照片中壯壯辣穿比基尼，對著鏡頭擺出撩人姿勢，讓她迷人蜜桃臀和小蠻腰全都露，S身材曲線相當性感。

壯壯無奈說：「連最難過的疫情我都熬過了，但沒想到最難熬的是壯爸這關」，最後還向粉絲喊話：「大家一起來集氣，祝壯壯能安撫爸爸成功」，壯壯發文吸引網友留言：「拜託岳父大人成全」、「請爸爸為了世界和平 放行吧」、「我是爸爸的話也不會准」、「翹臀太性感了，要買爆」。