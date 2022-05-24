今年26歲的日本寫真偶像天木純(天木じゅん)，擁有清新甜美臉蛋以及核彈級I罩杯豐滿上圍，因此被封為「東洋乳神」，加上曾是偶像團體「假面女子」的成員，因此知名度與人氣都高，擁有一票死忠粉絲，是許多男性心目中的性感女神，天木純平時經常透過社群分享生活與辣照，近日曝光了一張寫真集照片，宣布即將開賣，令粉絲們非常期待。

女星天木純積極經營社群，時常會在社交平台上分享自己的日常生活，其中不乏有大尺度的性感照片，造福不少粉絲，Instagram擁有177萬粉絲追蹤，po辣照不手軟，每每尺度讓人驚艷，日前她曾分享打靶照，將豐滿雙球放在桌上調整角度，隨便一傾身就豪露深邃事業線，看得粉絲心臟漏拍，狂讚她又性感又可愛。

天木純於5月20日當天公布好消息，她宣布第4本寫真集即將發售，海報上的書法字是她親手寫的，天木純透露拍攝和製作這本寫真集耗費很多時間，期待大家能預訂。由於她長得很幼齒，五官擁有少女的清純感，照片中天木純站在鏡頭前一絲不掛，只以一隻手擋住胸前兩點，避免走光，仔細看還能發現天木純的渾圓雪胸居然比手掌還大，畫面相當驚人，帶給網友極大的反差感。

她也宣布6月16日會開賣，6月19日那天會有現場活動，由於疫情原因，禁止握手行為，天木純的見面會以中間隔透明壓克力板的方式進行，參加的粉絲必須戴著口罩，且當天拍攝照片不能上傳網路。即使如此還是有不少粉絲表達對天木純的喜愛之情，表示很期待能與偶像見面。